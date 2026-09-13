Натоварено утро по границите. Два ГКПП събират най-силен трафик
Пътуващите през „Капитан Андреево“ и „Калотина“ трябва да предвидят повече време, докато останалите основни преходи работят нормално
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Пътуващите през „Капитан Андреево“ и „Калотина“ трябва да предвидят повече време, докато останалите основни преходи работят нормално
Цените са приемливи и всеки може да намери продукти по джоба му
Висшият съдебен съвет е на път да реши един от най-сериозните проблеми в съдебната система - определянето на индивидуалната натовареност на магистрати...