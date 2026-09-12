Бонус-малус тръгва с подозрение за ново поскъпване на Гражданската
Богдан Милчев твърди, че големият бонус ще остане за застрахователите, докато ефектът за 97% от изрядните водачи може да се окаже почти символичен
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Богдан Милчев твърди, че големият бонус ще остане за застрахователите, докато ефектът за 97% от изрядните водачи може да се окаже почти символичен
Експерт по пътна безопасност обяви какво му е отказал премиерът в оставка
София. Началникът на КАТ-София - комисар Богдан Милчев, бе освободен от поста си. Това съобщи вътрешният министър Цветлин Йовчев. Причините, според не...