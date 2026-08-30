Посочиха най-надеждните коли в света. Две марки надвиха Тойота

Основният фактор при търсенето на автомобил за повечето шофьори е надеждността. А малко хора знаят повече за нея от инженер с 35-годишен опит в автомобилната индустрия. Дейвид Чао е прекарал по-голяма част от това време в заводи на най-големите производители по цял свят и затова мнението му трябва да се вземе под внимание.

В разговор с Шари Примак, собственик на YouTube канала „Car Help Corner“, опитният механик прави класация на най-известните марки, като основният фактор в случая е именно тяхната надеждност, пише "Аутомедия". За всеобща изненада Toyota и Lexus не са на върха в класацията. Те се появяват в категория А, която е всъщност е второто стъпало в рейтинга, като там попадат още Honda, Mitsubishi и Porsche.

За Toyota и Lexus инженерът подчертава, че процесът на пускане на нови продукти е „един от най-добрите в света“. В същото време при Honda, въпреки по-малките си мащаби спрямо други две марки, има първокласна инженерна способност и солидна разработка на продукти.

Едно ниво по-долу - в категория В, се появяват Nissan, Hyundai, Kia и BMW, докато Audi, Volkswagen, Mercedes, General Motors, Ford и Tesla са класира в C, а Stellantis попада едва в D.

Първата и най-висока категория е кръстена на буквата S, като там има две японски марки - Subaru и Mazda, които са лидери по надеждността според опитния инженер. Чао е категоричен, че това е „вероятно най-доброто в света“, когато става въпрос за разработка и производството на автомобили.

„Тяхната система, техният процес, тяхното оборудване и техният дизайн са различни от всеки друг производствен процес, който Toyota или Honda имат. Разбира се, това не означава непременно дългосрочна надеждност, като има и още един минус – няма как да се произвеждат големи количества автомобили, тъй като има по-малко фабрики. И така се налага един завод да произвежда няколко модела на една и съща поточна линия“, обяснява Чао.