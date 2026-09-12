Най-луксозната бензиностанция в света, зареждат само суперколи
На това място зареждането на гориво може да се превърне в своеобразно автомобилно шоу
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На това място зареждането на гориво може да се превърне в своеобразно автомобилно шоу
Ето кой е най-евтиният вариант за шофьорите
В средата на 2014 г. броят им е бил 1958. Сега, почти 5 години по-късно - 3616
Атина. Гръцката полиция разби престъпна група от гърци и българи, опитала се да прекара крадени луксозни автомобили през България, съобщи електронното...