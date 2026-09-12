Голяма рокада в БНТ! Камен Воденичаров е аут, завръща се познат любимец
Новият сезон на "Последният печели" по БНТ започва на 14 септември
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Новият сезон на "Последният печели" по БНТ започва на 14 септември
Шоуменът е с по-хладен разум т някои други
Георги Мамалев, Тончо Токмакчиев и Камен Воденичаров се наложи да спешно да се евакуират
Очаква се тази нощ ураганът да връхлети със страхотевична сила от Мексиканския залив към цяла Флорида
Новият водещ на „Последният печели“ обича да лети
Мястото му на водещ заема Камен Воденичаров
След лятната пауза предаването се завръща в ефира на БНТ 1 от 9 септември
Рокади в "Последният печели", идва Камен Воденичаров
Споделя, че има носталгия към младостта
България преминава през 4 форми на управление и 4 пъти пренаписва историята си
За мен тази година беше трудна, призна актьорът
Какво съобщи водещият в социалните мрежи
Доколко са верни слуховете, че нямал пари
Заради казуса с 24 май
"Знам, че ни се смееш някъде отгоре"
Близкият приятел на покойния журналист обгрижва наследника му
Наследихме алчността и хейтърството от соца, казва известният актьор, режисьор, продуцент и тв водещ
Камен Воденичаров предпочита да лети вместо да плува
Въпреки всичко изкуството обединява, категорични са Щуреца, Данчо Караджов и Камен Воденичаров
София. Камен Воденичаров няма да участва в битката за шеф на БНТ, решиха от СЕМ. Медийните надзорници допуснаха до конкурса 6 от 9-имата кандидати за...