Камен Воденичаров каза става ли Левски шампион

„Реалният живот винаги е по-интересен, защото никой автор на пиеса или филм не може да предложи такъв край“, обяви актьорът и известен фен на Левски Камен Воденичаров за драмата, която се разигра в неделя на стадион „Дружба“ в Добрич.

„Свикнали сме от киното, от някакви цветни картинки, мемета и какво ли не, че всичко завършва добре. Нещата обаче не стоят така. Истинският живот рядко предлага хепиенд (б.р. щастлив край). Искам да си призная, че аз отдавна очаквах да се случи нещо подобно, каквото стана с Добруджа. Просто това е дълъг маратон. И трябва да се справиш с цялата дистанция, за да успееш.

Ако го направим — значи това е нашата година! Ако не се получи… Просто не ни е било времето. Това обаче ще си остане нашият Левски! Трябва да продължим да подкрепяме отбора. Аз не съм изпадал в еуфория, както някои други. Винаги съм гледал реално на нещата. Остават малко мачове, но пък те са с най-трудните съперници. Ще бъда безкрайно щастлив, ако вземем именно тези двубои. Пътят трябва да се извърви. Няма друг начин.

Но като цяло гледам да си пестя нервите, депресиите и какво ли не. Гледам по-ведро на нещата. Има още мачове, в които ще се види дали момчетата са готови да станат шампиони. От нас се иска само да ги подкрепяме. Ако не успеем… Ясно е какво следва. Ще си изтърпим шегите и майтапите по наш адрес. Но важното е да продължим да си стоим зад отбора! Това е Левски!“, завърши Воденичаров пред „Мач Телеграф“.

