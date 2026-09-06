Село с 59 жители гледа към три държави и крие нещо уникално

Далеч от градския шум и динамиката на съвременния свят, скрито в склоновете на планината Ядовник в Югозападна Сърбия, се намира село Сопотница. Този изолиран планински рай е дом на едва 59 жители, но притежава мощен магнитит за търсачите на автентична природа - спиращи дъха водопади, кристални извори и панорами, простиращи се през границите на Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина.

Разположено на около 20 километра от Приеполе, между реките Лим и Милешевка, селото се разкрива постепенно пред посетителите. Тесен, криволичещ път си проправя път през гъсти букови гори, за да отстъпи място на обширни зелени поляни, старинни къщи и просторни планински пейзажи.

Истинското сърце на Сопотница обаче е нейната вода. Природният комплекс е уникална система от четири карстови извора и седем бигрени тераси, през които водата се спуска в поредица от впечатляващи водопади. Най-високият от тях пада от 25 метра, а останалите варират между 19 и 23 метра. Водният поток преодолява огромна денивелация - от най-високия извор на 1150 метра надморска височина чак до устието на 465 метра. Благодарение на това изключително ландшафтно разнообразие, през 2005 г. районът е официално обявен за защитена територия.

Историята на мястото се преплита с древна местна легенда. Според предаванията първите заселници дошли от сухото Пещерско плато, но изворът на новото им място бързо пресъхнал. Тогава от планината се чул тайнствен глас, който поставил избор пред хората - да получат вода или щастие. Местните без колебание избрали водата, вярвайки, че щастието си съграждат сами. От онзи момент от склоновете на Ядовник потекла вечна, студена река, която никога повече не спряла.

За да стигнете до самите водопади, трябва да оставите автомобила си и да продължите пеша по маркирани каменисти пътеки. По пътя се виждат запазени традиционни съоръжения, използвани в миналото за валяне и обработка на вълна. За запалените планинари районът предлага отлична мрежа от пешеходни маршрути с обща дължина над 180 километра.

Гостоприемството на Сопотница се допълва от местната кухня. Посетителите могат да се насладят на автентични вкусове като домашен каймак, планинско сирене, чист мед, специалитети от елда, традиционна пршута и ракия от диви круши. Тук туризмът не пречи на местния бит, а хармонично се съчетава с него - тих, прост и дълбоко свързан със земята.

Разходката завършва с неизменното усещане за пълно спокойствие - шумът на бучащата вода, чистият планински въздух и възможността да напиеш глътка животворна вода директно от извора.