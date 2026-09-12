Браво: Евтим Милошев готви радикални промени за кинаджиите. Браншът е зад гърба му
Властта и филмовата общност седнаха на една маса
Следете всички новини, анализи и коментари за Кинаджии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Властта и филмовата общност седнаха на една маса
Написаха писмо до комисията по култура
Нашето предложение за "Оскар" вече трупа червени точки в Америка "Съдилището" получи голямата награда на фестивала в Индианополис дни преди старта на...
Тони Минасян в Киноцентъра - кадър от трейлъра на фестивала
Ще въртят ленти на млади таланти, входът ще е свободен Млади и още неизвестни кинаджии ще имат нова сцена за изява - на рибарското селище "Карантинат...