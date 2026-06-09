Решиха съдбата на единия от убийците на Челопешко шосе

Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, а 17 бяха ранени, остава за постоянно в ареста. Това научи GlasNews.bg от свои източници.

Решението е взето след проведеното днес съдебно заседание в болница „Пирогов“, където обвиняемият се намира за лечение след тежкия пътен инцидент. Заради здравословното му състояние съдия, прокурор и служители на съдебната охрана проведоха заседанието на 11-ия етаж на лечебното заведение.

По време на заседанието прокуратурата настоя за налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, като посочи тежестта на обвиненията и обществената опасност на деянието. Съдът е приел аргументите на държавното обвинение и е постановил постоянен арест.

Срещу Траян Филипов и Васил Филипов са повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Според разследващите двамата са участвали в незаконна гонка със скорост над 150 километра в час непосредствено преди фаталния сблъсък с автобус на градския транспорт.

Катастрофата, разиграла се на „Челопешко шосе“, отне живота на четирима души и рани 17 други. Случаят предизвика огромен обществен отзвук и поредна вълна от призиви за по-строги наказания срещу агресивните шофьори на пътя.

Припомняме, че ден по-рано Софийският градски съд не разгледа искането за постоянен арест на другия обвиняем – Васил Филипов. Причината бе тежкото му здравословно състояние. Той е настанен в Клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб, след като е получил сериозни травми при катастрофата.

Около случая продължават да излизат нови подробности. Още в първите часове след инцидента се е наложило засилено полицейско присъствие в лечебните заведения, където са били настанени обвиняемите. Районите около болничните стаи остават под наблюдение на служители на реда.

Очаква се в следващите дни съдът да се произнесе и по мярката за неотклонение на Васил Филипов, след като здравословното му състояние позволи участието му в съдебно производство.

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