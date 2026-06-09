Единственият начин да спрем клането по българските пътища

Всеки ден българските пътища се превръщат в бойно поле, на което измират невинни жертви, а обществото вече категорично отказва да търпи този кървав терор. Традиционните чиновнически мерки като нови дигитални карти, обещания за камери и последващи глоби доказаха своята пълна безполезност пред лицето на пияни, дрогирани и самозабравили се шофьори. Единственото реално решение за овладяване на пътния травматизъм изисква спешното и масово прилагане на радикални физически бариери по примера на най-сигурните държави в света.

Защо глобите не спасяват животи

Основната грешка в досегашната държавна стратегия е илюзията, че санкциите и камерите плашат джигитите. Камерата има само регистрационен характер – тя заснема нарушението и изпраща глоба постфактум, но няма физическата сила да спре един автомобил, летящ с бясна скорост през пешеходна пътека. Докато синята квитанция пристигне по пощата, нарушителят вече е отнел човешки живот. Затова обществото се нуждае от превантивна инфраструктура, която не оставя избор на шофьора, освен да намали скоростта преди да е станало твърде късно.

Американският и европейският модел

Спасението се крие в преобразяването на пътната среда чрез масово изграждане на изкуствени неравности, повдигнати кръстовища и пешеходни пътеки по абсолютно всички градски булеварди, скоростни отсечки и конфликтни зони. В САЩ и Западна Европа т.нар. speed bumps и speed humps са стратегически разположени така, че инфраструктурата сама контролира скоростта. Ако шофьорът реши да премине през жилищен район или покрай училище с несъобразена скорост, физическото препятствие ще унищожи автомобила му или ще предизвика самостоятелна катастрофа, предпазвайки пешеходците на тротоара.

Комплексният план за оцеляване на пътя

За да спре тотално избиването на хора, държавата и общините трябва незабавно да реализират няколко спешни и конкретни стъпки на асфалта. На първо място е необходимо изграждането на тежки асфалтови изкуствени неравности по абсолютно всички градски артерии, където традиционно се провеждат незаконни гонки. Паралелно с това трябва да се премахнат нерегулираните пешеходни пътеки по многолентовите булеварди и да се заменят с денонощно работещи светофарни уредби с пешеходен бутон.

Друг ключов елемент е осигуряването на мощно, насочено LED осветление на всяка една зебра в страната, за да бъдат хората видими от стотици метри разстояние през нощта. Накрая, но не по важност, трябва да се пристъпи към стесняване на пътните платна в рисковите зони и изграждане на физически предпазни острови в средата на пътя, които респектират шофьорите и им пречат да изпреварват безумно.

Времето за кръгли маси, празни обещания и дебати изтече. Единственият начин да спрем смъртта на пътя е държавата да прояви желязна решителност и да пречупи скоростта на джигитите чрез бетон и асфалт, преди те да са пречупили поредния безценен човешки живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com