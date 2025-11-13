Асоциацията на банките в България и Асоциацията на икономическите училища в България подписаха Меморандум за сътрудничество, който цели да засили връзката между банковия сектор и професионалното икономическо образование у нас. Партньорството стъпва върху вече успешно реализирани инициативи и надгражда усилията на АББ за по-тясно взаимодействие между финансовата индустрия и образованието, включително и сключеното по-рано споразумение с Университета за национално и световно стопанство.

Подписването: участници и контекст

Асоциацията на банките в България (АББ) и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) подписаха Меморандум за сътрудничество, целящ да засили връзката между банковия сектор и професионалното икономическо образование в страната. Партньорството представлява следваща стъпка в усилията на АББ за изграждане на устойчива връзка между финансовата индустрия и образованието, след вече реализираното споразумение с Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Специален гост на церемонията по подписването беше проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. Присъстваха още директорите на Националната търговско-банкова гимназия, на Националната финансово-стопанска гимназия, на Националната търговска гимназия – Пловдив, на Търговската гимназия в Бургас и на Частната профилирана гимназия по банково дело, търговия и финанси. Събитието събра и представители на банките от комитет „Социална отговорност“ към АББ, подчертавайки ангажимента на сектора към образованието и младите хора.

Първи стъпки: European Money Quiz и пилотно участие на България

През миналата учебна година двете асоциации вече осъществиха успешна първа съвместна инициатива. В рамките на Европейската седмица на парите България взе пилотно участие в Европейското състезание за парите (European Money Quiz). То е инициатива на Европейската банкова асоциация за насърчаване на финансовата грамотност сред средношколците, координирана от националните банкови асоциации в Европа, и е най-широкообхватното събитие по финансова грамотност на континента.

В България състезанието беше организирано от АББ със стратегическото партньорство на АИУБ. Над 100 ученици от цялата страна се включиха в надпреварата и показаха отлични резултати във висококонкурентна среда, което потвърди потенциала на подобен тип инициативи да мотивират и ангажират младите хора.

Какво предвижда Меморандумът: цели и дейности

Меморандумът предвижда съвместни инициативи, насочени към няколко ключови направления. На първо място – повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура сред учениците, така че те да изграждат по-добро разбиране за ролята на парите, финансовите решения и икономическите процеси.

Второ, споразумението цели да насърчи интереса към банковата и финансовата професия, като приближи учениците до реалната среда в сектора.

Трето, документът залага подпомагане на качеството на икономическото образование чрез практически обучения, лекции и семинари с участието на експерти от банковия сектор.

Четвърто, особено важен акцент е развитието на партньорства между училищата и банките за реализиране на ученически стажове и проекти. По този начин се създава път за ранно професионално ориентиране и натрупване на практически опит още в гимназиален етап. Всички тези елементи са ясно формулирани в меморандума като част от общата визия за по-силна връзка между образование и бизнес.

Какво казват партньорите: отговорност към следващото поколение

„Това партньорство е стратегически ангажимент на АББ към изграждането на следващото поколение професионалисти с критично мислене, които разбират значението на икономическите решения. За нас е важно учениците да имат достъп до реални примери от практиката, да разбират причините, последствията и взаимовръзките в една сложна среда. Ако успеем да ги вдъхновим и мотивираме още в училище, печели не само секторът, а цялото общество – защото подготвяме по-осъзнати млади хора с перспектива и увереност в собствените си възможности“, сподели доц. д-р Джеймс Йоловски, главен секретар на АББ по време на церемонията.

„През 2024 г. АББ и АИУБ поставиха началото на своето партньорство, насочено към обединяване на усилията в подкрепа на образованието и професионалното развитие на младите хора. Резултатите от съвместната ни работа са впечатляващи – за първи път български ученици взеха участие и се представиха достойно на европейското състезание за парите в Брюксел. Днес нашите две организации предприемат следваща важна стъпка в сътрудничеството си – подписването на меморандум, който ще задълбочи вече изградените връзки и ще ни даде рамка за устойчиво и дългосрочно партньорство. Вярвам, че следващите съвместни инициативи на двете Асоциации ще продължат да изграждат мост между средното образование и бизнеса, като същевременно подпомогнат повишаването на финансовите компетенции на учениците“, подчерта проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Асоциацията на икономическите училища в България.

„Подписването на този меморандум е още една важна стъпка към изграждането на стабилно и ефективно сътрудничество между образованието и бизнеса. УНСС винаги е отстоявал убеждението, че успешното икономическо и финансово образование трябва да бъде тясно свързано с практиката. Сътрудничеството между АИУБ и АББ ще даде възможност на младите хора от средните финансови училища да развиват знания и умения, които отговарят на реалните нужди на съвременната икономика. Това е инвестиция в бъдещето – в компетентни, етични и отговорни млади специалисти, които ще бъдат двигател на развитието на българската финансова система“, каза проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС при откриването на събитието.

Обща визия за бъдещето на финансовата грамотност

С подписването на Меморандума АББ и АИУБ изразяват общата си визия за изграждане на по-добре подготвени и информирани млади хора, които да допринесат за устойчивото развитие на българската икономика и финансов сектор. Документът е рамка за дългосрочно взаимодействие, в което финансовата индустрия и икономическите училища ще работят заедно за по-висока финансова култура, практически умения и реална връзка между средното образование и нуждите на пазара на труда.

