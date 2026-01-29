Български студенти стягат куфарите за Америка

Около 3700 български студенти се очаква да заминат на студентски бригади в Съединените щати през идното лято. Броят им е сходен с този през 2024 и 2025 година, което показва запазване на интереса към програмите за културен и трудов обмен.

Първите интервюта за визи в американското посолство са насрочени за началото на февруари. Това съобщи за БНР Весела Кутова, представител на една от водещите фирми, които работят по програмата „Работи и пътувай в САЩ“.

По думите ѝ календарът за визите тип J-1 вече е отворен и активен, а приблизително 20% от българските студенти избират Аляска като своя дестинация. Щатът остава изключително предпочитан заради по-високото заплащане и концентрираните сезонни работни места.

Сред традиционно популярните места са и малките туристически градчета по източното крайбрежие на Атлантическия океан. През последните години като все по-търсена дестинация се очертава и щатът Монтана, където интересът от страна на българските студенти нараства.

Тенденция от тази и миналата година е засиленото търсене на готвачи от страна на американските работодатели, особено на кандидати с предишен опит. Причината е хроничният недостиг на кадри в сектора на услугите. Повече от половината български студенти избират да работят на две места, за да увеличат доходите си по време на престоя зад океана.

