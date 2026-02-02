Електрохолд стартира стипендиантска програма за студенти

Електрохолд обявява старта на стипендиантска програма за студенти „M.O.V.E. – Modern Oriented Vision for Energy“, насочена към млади хора с интерес към професионално развитие и реализация в сферата на електроенергетиката. Инициативата дава възможност на бъдещите специалисти да се запознаят отблизо с реалните процеси и трансформацията на сектора в една от най-големите електроенергийни компании в България.

По програмата могат да кандидатстват студенти от II до IV курс в образователна степен „Бакалавър“, както и студенти в магистърски програми – редовна и задочна форма на обучение, от Технически университет – София, Колежа по енергетика и електроника, Технически университет – Габрово и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Одобрените кандидати ще работят по конкретни проекти с практическа насоченост.

Размерът на стипендията е 550 евро на месец до края на настоящия учебен семестър. Формата на заетост е гъвкава и съобразена с учебния график на студентите. Кандидатстването се извършва по документи, като крайният срок е 20.02.2026 г. Резултатите ще бъдат обявени на 4 март.

Повече информация за програмата и кандидатстването, както и за младежките инициативи на Електрохолд е достъпна на сайта „Енергия за бъдещето“: https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/nashite-proekti-v-obrazovanieto/stipendiantska-programa-za-studenti-move/.

