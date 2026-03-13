УАСГ учреди Клуб „Алумни“ - нова общност, която свързва поколения архитекти, инженери и геодезисти

Министърът на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет Николай Найденов, който е преподавател в УАСГ беше сред специалните гости на тържествената официална церемония по учредяване на Клуб „Алумни“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). На 12.03.2026 г. Аула „Максима“ събра десетки възпитаници на университета и гости, сред които министърът на туризма в служебното правителство на България април 2024 г. Евтим Милошев е бил министър на туризма в служебното правителство на България, инж. Мария Пирянкова, Главен директор на Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" ГД НЯСС към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Инж. Стоян Николов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, Инж. Георги Георгиев - изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), главният архитект на София Петър Диков от 2006 до 2015 г., изявени архитекти, строителни инженери, геодезисти, хидроинженери и специалисти по транспортно строителство, които днес работят в различни области на инженерната практика, публичния сектор и бизнеса.

На събитието присъстваха и представители на академичното ръководство, преподаватели и доайени на българската архитектура, строителство, геодезия и хидрология, чиито професионални постижения са оставили трайна следа в развитието на българската инженерна школа.

Клуб „Алумни УАСГ“ има за цел да създаде устойчива връзка между университета и неговите възпитаници, като обединява специалисти от всички основни направления, развивани в университета - архитектура, строителство, хидротехническо строителство, транспортно строителство, геодезия и геоинформатика. Инициативата ще насърчава обмена на професионален опит, партньорства между академичната общност и практиката, както и подкрепа за настоящите студенти чрез менторски програми и професионални форуми.

„Алумни клубът не е просто формална структура, а жива общност - място, където опитът на утвърдените специалисти среща енергията и идеите на младите“, сподели по време на церемонията доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, ректор на УАСГ. „Убедена съм, че Алумни клубът ще бъде мост между студентите и възпитаниците на университета и ще помага на следващите поколения да вървят по своя път с повече увереност“, допълни тя.

В рамките на събитието бяха избрани управителни съвети на секциите в петте факултета на университета - Архитектурния, Строителния, Хидротехническия, Геодезическия факултет и Факултета по транспортно строителство. Така беше поставено началото на активна професионална мрежа, която ще обединява възпитаниците на УАСГ по специалности и професионални направления.

Инициативата беше приветствана и от Студентския съвет на УАСГ, който вижда в създаването на клуба възможност за по-тясна връзка между студентите и професионалната общност – чрез стажове, менторство и кариерно ориентиране.

Събитието завърши с тържествен коктейл, по време на който бяха обсъдени първите идеи за съвместни инициативи и проекти между университета и неговите възпитаници.

Създаването на Клуб „Алумни УАСГ“ е част от усилията на университета да поддържа активна връзка със своите възпитаници и да изгражда професионална общност, която допринася за развитието на архитектурата, строителството, инфраструктурата и териториалното развитие в България.

Регистрацията в Клуб „Алумни УАСГ“ е отворена за всички възпитаници на университета чрез платформата: https://alumni.uacg.bg.

