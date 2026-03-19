Деца от цялата страна разказват как изглежда доброто през техните очи

Вдъхновено от конкурса за научната награда на името на Димитър Димитров – Мастера, издателство „Клет България“ реализира инициативата „Дървото на доброто“. В продължение на близо два месеца 4 дървета пътуват из детските градини в страната и събират мисли, рисунки и истории, посветени на важни човешки ценности.

Инициативата дава възможност на най-малките да изразят по достъпен за тях начин теми като доброта, любов, красота, приятелство и уважение. Вместо абстрактни определения, децата споделят лични преживявания и малки жестове от всекидневието и своето разбиране за света около тях.

До момента „Дървото на доброто“ премина през София, Пловдив, Плевен и Добрич, като предстои да гостува и в още градове в страната. Във всяка детска градина то се „разлиства“ с нови и нови „листа“ – рисунки, мисли и творби, създадени от децата с помощта на техните учители.

„Най-ценното в кампанията не е съвършената рисунка или точният отговор, а детският поглед, искреността и емоцията. Именно в тези малки, на пръв поглед обикновени детски мисли се крият най-големите уроци за живота, които всички ние като възрастни често забравяме“, споделя Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

С инициативи като „Дървото на доброто“ издателство „Клет България“ надгражда ролята си отвъд учебното съдържание. Изгражда образователна екосистема, в която децата развиват ценности, въображение и умения за реалния живот, а ученето се превръща в смислено и преживяно знание.

