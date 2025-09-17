Денят на София! Датата на празника била сменяна три пъти

На 17 септември ще се състоят палитра от събития, с които ще се отбележи празника на София. Те ще включват официални прояви, изложби и арт инициативи, а кулминацията ще бъде концерт.

Денят на столицата има дълга история. Той невинаги е бил честван на тази дата.

Първоначално за празник е избран 23 декември – денят, в който през 1877 година (4 януари по нов стил) градът е освободен от османско владичество. По повод стогодишнината от обявяването на София за столица, през 1979 година Министерският съвет обявява 3 април за Ден на София. На 25 март 1992 година Столичният общински съвет взема решение празникът да се отбелязва на 17 септември – деня на Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов.

Името на града идва от гръцаката дума "σοφία" (софия), което означава "мъдрост".

София носи името си от базиликата „Св. София“. Празникът на 17 септември обединява религиозната традиция, историческата съдба на града и съвременното му културно лице.

София е един от най-старите градове в Европа. Някога наречен Сердика, градът е бил римска крепост и свидетел на многовековна история. Тя се простира на повече от 7000 години, което я прави едно от най-старите населени места в Европа. Древният град е бил важен център още по времето на траките, когато е известен като Сердика. Векове наред градът е бил свидетел на многобройни исторически събития и културни влияния – от римската империя до османското владичество, като всеки период е оставил своя отпечатък върху облика на града. Днес София съчетава богатото си историческо наследство с модернизацията и стремежа към бъдещето. Нейните улици и сгради отразяват уникална смесица от древност и съвремие. Старите църкви и римски руини хармонично се вписват сред съвременните сгради, модерни квартали и културни институции.

Церемонии и официални прояви

Празникът ще започне сутринта с тържествено издигане на знамето на града и водосвет пред храм „Света София“. Следобед в Националната галерия ще бъдат връчени наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата.

Концертна програма

Вечерта на площада ще прозвучат тържествени изпълнения на Представителния гвардейски духов оркестър, след които започва големият празничен концерт. В него ще участват Биг бендът на Националната музикална академия, Михаела Филева, Хилда Казасян, Васил Петров и Орлин Павлов. Артисти от „Нов цирк“ и Луиза Душкова ще представят акробатични номера, а студенти ще покажат откъси от мюзикъли под ръководството на проф. д-р Пенко Господинов.

Изложби и арт инициативи

На площад „Св. Александър Невски“ ще бъде открита изложба с творби на млади художници, завършили Художествената академия. В града са предвидени и концерти в парковете и в метрото, както и аудио-визуалната симфония Urban Canvas в парка пред НДК. В градина „Кристал“ ще бъде показана колекция от стари пощенски картички, а студенти в ретро костюми ще раздават реплики със снимки от Стара София. Денят ще предложи и pop up концерти на няколко локации, както и творчески ателиета за деца.

Специални инициативи

Музеите и галериите в столицата ще бъдат с безплатен вход – сред тях Регионалният исторически музей – София, Столичната градска художествена галерия и „Музейко“. В НАТФИЗ програмата започва с куклен театър и изложба на студентите по сценография, а вечерта ще се играе спектакълът „Вик на непознати“ с вход свободен. За празника са организирани и турове с ретро трамвай и двуетажния автобус Discover Sofia. В Централните хали ще бъде представена туристическата визия за столицата.

Събития около празника

Още от 16 септември стартира програмата на общинските културни институти в кварталите на София. В същия ден е предвидена и демонстрация на картинг пистата в „Красна поляна“ с участието на Никола Цолов и Стилияна Николова. В навечерието на празника, в Южния парк, ще се състои детски рок концерт, организиран от фондация „Тротоарът“.

Празник за всички

Денят на София съчетава почит към миналото и поглед към настоящето. Столицата ще посрещне празника си с повече от 50 събития – от официални церемонии и концерти до изложби, улични инициативи и забавления за деца, превръщайки 17 септември в истински празник на града и неговите жители.

