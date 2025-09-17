Общество

Денят на София! Датата на празника била сменяна три пъти

Столицата ще посрещне празника си с повече от 50 събития

17 сеп 25 | 6:00
70
Фатме Мустафова

На 17 септември ще се състоят палитра от събития, с които ще се отбележи празника на София. Те ще включват официални прояви, изложби и арт инициативи, а кулминацията ще бъде концерт. 

Денят на столицата има дълга история. Той невинаги е бил честван на тази дата. 

Първоначално за празник е избран 23 декември – денят, в който през 1877 година (4 януари по нов стил) градът е освободен от османско владичество. По повод стогодишнината от обявяването на София за столица, през 1979 година Министерският съвет обявява 3 април за Ден на София. На 25 март 1992 година Столичният общински съвет взема решение празникът да се отбелязва на 17 септември – деня на Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов.

Името  на града идва от гръцаката дума "σοφία(софия), което означава "мъдрост".

София носи името си от базиликата „Св. София“. Празникът на 17 септември обединява религиозната традиция, историческата съдба на града и съвременното му културно лице.

 София е един от най-старите градове в Европа. Някога наречен Сердика, градът е бил римска крепост и свидетел на многовековна история. Тя се простира на повече от 7000 години, което я прави едно от най-старите населени места в Европа. Древният град е бил важен център още по времето на траките, когато е известен като Сердика. Векове наред градът е бил свидетел на многобройни исторически събития и културни влияния – от римската империя до османското владичество, като всеки период е оставил своя отпечатък върху облика на града. Днес София съчетава богатото си историческо наследство с модернизацията и стремежа към бъдещето. Нейните улици и сгради отразяват уникална смесица от древност и съвремие. Старите църкви и римски руини хармонично се вписват сред съвременните сгради, модерни квартали и културни институции. 

Церемонии и официални прояви

Празникът ще започне сутринта с тържествено издигане на знамето на града и водосвет пред храм „Света София“. Следобед в Националната галерия ще бъдат връчени наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата.

Концертна програма

Вечерта на площада ще прозвучат тържествени изпълнения на Представителния гвардейски духов оркестър, след които започва големият празничен концерт. В него ще участват Биг бендът на Националната музикална академия, Михаела Филева, Хилда Казасян, Васил Петров и Орлин Павлов. Артисти от „Нов цирк“ и Луиза Душкова ще представят акробатични номера, а студенти ще покажат откъси от мюзикъли под ръководството на проф. д-р Пенко Господинов.

Изложби и арт инициативи

На площад „Св. Александър Невски“ ще бъде открита изложба с творби на млади художници, завършили Художествената академия. В града са предвидени и концерти в парковете и в метрото, както и аудио-визуалната симфония Urban Canvas в парка пред НДК. В градина „Кристал“ ще бъде показана колекция от стари пощенски картички, а студенти в ретро костюми ще раздават реплики със снимки от Стара София. Денят ще предложи и pop up концерти на няколко локации, както и творчески ателиета за деца.

Специални инициативи

Музеите и галериите в столицата ще бъдат с безплатен вход – сред тях Регионалният исторически музей – София, Столичната градска художествена галерия и „Музейко“. В НАТФИЗ програмата започва с куклен театър и изложба на студентите по сценография, а вечерта ще се играе спектакълът „Вик на непознати“ с вход свободен. За празника са организирани и турове с ретро трамвай и двуетажния автобус Discover Sofia. В Централните хали ще бъде представена туристическата визия за столицата.

Събития около празника

Още от 16 септември стартира програмата на общинските културни институти в кварталите на София. В същия ден е предвидена и демонстрация на картинг пистата в „Красна поляна“ с участието на Никола Цолов и Стилияна Николова. В навечерието на празника, в Южния парк, ще се състои детски рок концерт, организиран от фондация „Тротоарът“.

Празник за всички

Денят на София съчетава почит към миналото и поглед към настоящето. Столицата ще посрещне празника си с повече от 50 събития – от официални церемонии и концерти до изложби, улични инициативи и забавления за деца, превръщайки 17 септември в истински празник на града и неговите жители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай