При тях не е 2026. Коя година посрещат амазигите

Докато по-голямата част от света живее в 2026-а, в Северна Африка амазигите вече отбелязаха настъпването на 2976 година. Не става дума за пътуване във времето, а за древен календар, който започва от 950 г. пр. Хр. – годината, в която цар Шешонк се възкачва на трона на Египет.

Амазигската Нова година, известна като Йенайер (Yennayer), се празнува между 12 и 14 януари в зависимост от региона. През последните дни в Алжир, Мароко, Тунис и Либия семейства се събираха на богати трапези, палеха огньове и изпълваха селата и градовете с традиционна музика.

Навсякъде се чуваха поздрави „асегас амегаз“ – „Честита Нова година“, а хората обличаха пъстри, богато бродирани традиционни носии.

Народът на „свободните хора“

Името амазиги означава „свободни“ или „благородни хора“. Те са коренното население на Северна Африка и обитават региона от самото начало на писаната история. Точният им брой не е известен заради липсата на официални статистики, но според оценки амазигите са десетки милиони. Най-големи общности има в Алжир и Мароко, като се смята, че около 40% от населението на Мароко е с амазигски произход.

Празник на семейството, природата и общността

Йенайер е празник на семейното събиране, обновлението и дълбоката връзка с природата. Традициите обаче се различават според региона. В мароканската област Висок Атлас новогодишното ястие е „уркемен“ – богата смес от бобови култури, подправки и пълнозърнести храни, пише BBC.

В Алжир много семейства завършват празничната вечеря с „трèзе“ – смес от сладки, сушени плодове и ядки. Понякога тази смес леко се посипва върху най-малкото дете в семейството – символичен жест за благоденствие и изобилие.

Но Йенайер не е само семеен празник. В много градове и села той излиза на улицата с паради, концерти и карнавали, които превръщат началото на годината в истински обществен празник.

Тези ярки прояви на амазигската култура имат и по-дълбоко значение. Общността има дълга история на маргинализация, а публичното отбелязване на Йенайер е и заявка за идентичност, памет и признание.

