Селото на Дънов става новото бижу на София. Фантастични къщи

Доброто слиза от астралния свят през витошкото селце Мърчаево и се влива в България. Думите са на Учителя Петър Дънов, който прекарва последните си дни в райското кътче на България. Днес Мърчаево цъфти - превръща се новия имотен феномен край София. Разкошните къщи никнат една след друга и стават все по-скъпи.

Мърчаево – витошкото убежище, което се превърна в имотен феномен

Мърчаево, сгушено в южните склонове на Витоша и само на около 20 минути от София, преживява истински имотен ренесанс. Селото, което дълги години беше тихо и почти незабележимо, днес се нарежда сред най-желаните локации за покупка на къща около столицата. Природата, чистият въздух, гледките към планината и усещането за уединение го превръщат в новото „бижу“ на югозападната периферия на София.

Пазарът - растящи цени и ограничено предлагане

Имотният пазар в Мърчаево се развива динамично, като цените на къщите и парцелите растат устойчиво. Средната цена на имотите достига около 130 000 евро, а квадратният метър варира между 400 и 450 евро. Това поставя селото в една категория с премиум райони като Бистрица и Панчарево, но с по-естествена среда и по-малко презастрояване.

Предлагането остава ограничено. Качествените къщи се продават бързо, а парцелите с гледка към Витоша почти не се задържат на пазара. Новото строителство е умерено, но именно това поддържа усещането за спокойствие и ексклузивност.

Фантастични къщи и нови проекти

В Мърчаево се появяват все повече модерни еднофамилни къщи – с големи дворове, панорамни прозорци, енергийно ефективни решения и архитектура, която се вписва в природната среда. Част от новите проекти са насочени към високия сегмент и предлагат удобства, характерни за затворени комплекси, но без да нарушават селския характер на района.

Търсенето идва както от семейства, които искат да напуснат града, така и от инвеститори, които виждат потенциал за бъдещо поскъпване и за краткосрочно отдаване под наем.

Учителя Дънов и духовната следа на Мърчаево

Мърчаево носи и духовна тежест, която го отличава от всички други села около София. Именно тук, в дома на своя ученик Темелко Темелков, Петър Дънов, водачът на Бялото братство – прекарва последните месеци от живота си през 1944 г.

В селото се намира и единственият музей, посветен на Учителя. Къщата-музей „Петър Дънов“ пази атмосферата на онези дни, когато той изнася последните си беседи и приема своите ученици. За последователите на Бялото братство Мърчаево е място със силна духовна енергия, а за посетителите – любопитна спирка, която добавя културна стойност към района.

Защо Мърчаево е новото бижу на София

Селото съчетава няколко ключови предимства: близост до столицата, природа, чист въздух, ограничено строителство и усещане за уединение. Това го прави идеално място за хора, които търсят баланс между градския живот и спокойствието на планината.

Инфраструктурата в централната част е добра, а достъпът до София – бърз и удобен. В периферните зони все още има нужда от подобрения, но това не спира интереса. Напротив – усещането за „скрито място“ само засилва привлекателността.

Селото, което тихо се превърна в премиум адрес

Мърчаево вече не е просто витошко селце. То е новият фаворит на имотния пазар около София – място, където природата, архитектурата и духовната история се срещат. Селото на Дънов се превръща в едно от най-желаните места за живот, а фантастичните къщи, които се появяват там, само затвърждават статута му на новото бижу на столицата.

