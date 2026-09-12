Петрова: „Марица-изток“ няма да се закрива, 1 млрд. евро стоят зад реформата
Държавата търси устойчиво решение, което да запази работните места и енергийната сигурност
Следете всички новини, анализи и коментари за Електроцентрали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавата търси устойчиво решение, което да запази работните места и енергийната сигурност
Според него само част от исканията на миньорите са изпълними
Това предвиждат окончателно приетите промени в Закона за енергетиката
Приходите на държавните електроцентрали ще продължат да намаляват. Причините за това са три - падането на цената на тока, свиването на производството...
Може би до 25-26 април НЕК ще се е разплатил с американските централи. Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. „Споразуменията между...
София. Ще бъдат стимулирани малките електроцентрали с мощност до 30 kW, които се изграждат върху покриви и фасади на сгради. Тези промени в Закона за...