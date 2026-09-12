Петрова: „Марица-изток“ няма да се закрива, 1 млрд. евро стоят зад реформата
Държавата търси устойчиво решение, което да запази работните места и енергийната сигурност
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Държавата търси устойчиво решение, което да запази работните места и енергийната сигурност
Форумът в Стара Загора поиска плавен енергиен преход и гаранции за десетки хиляди семейства
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Държавата залага на технологии, сигурни доставки и работни места
Днес съществуват реални основания залежите на редкоземни елементи да се разработят
Държавата подкрепя развитието на търсенето и проучването на редкоземни елементи
Мерките, които предприемаме, ще осигурят нормалната и безопасна експлоатационна дейност на рудниците, казва министърът
Възложи задача на правителството
Повече човещина да има в парламента, по-малко лични нападки и остър тон и по-смислено да се работи за хората, препоръча Живко Тодоров
По закон ще е необходима подкрепата на повече от половината от работниците
Не са водени сериозни преговори за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост
Това е нещо, което не може да си позволим да не направим
Темата беше обсъдена и по време на разговора на премиера Борисов с президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов
Това е разписано в Интегрирания национален план за климата и енергетиката до 2030 година, с хоризонт до 2050 година, който вчера бе представен за първ...
Няма алтернатива и никой няма да ни предложи ток на по-ниска цена от тази, която произвеждаме, твърди шефът на Подкрепа...
Миньори и енергетици от „Марица-изток" излизат в защита на работните си места на митинг в Раднево, организиран от КНСБ...
Кметове на общини от Хасковска област ще изпратят становище до Министерския съвет с молба да се кандидатства по европейската програма "Солидарност" за...
Язовир „Ковачево" в комплекса „Марица-изток" преля и наводни вътрешнозаводския транспорт и рудник „Трояново-1", който от събота вечерта е спрял въглед...
Стара Загора. „Никога няма да позволим Мини „Марица-изток" и ТЕЦ „Марица-изток 2" да бъдат приватизирани. Енергийните дружества в региона са част от н...
Има още резерви за свиване на разходите във всички дружества Евтиният ток блокира инвестициите в енергийна ефективност, казва Иван Хиновски 4 SOS де...