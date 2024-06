Министър на Киро с яхта за милиони (СНИМКИ и ВИДЕО)

Собственикът на фирмата за куриерски услуги „Еконт“ и бивш министър на транспорта и съобщенията в правителството на Кирил Петков – Николай Събев, е далеч от изборните драми на „Продължаваме промяната“.

Някогашният най-щедър дарител на партията на Кирил Петков и Асен Василев няма време да размишлява върху причините за катастрофалния вот на отминалите избори, тъй като се радва на новата си баровска придобивка – 24-метрова яхта „Сан Лоренцо“ SX76.

Яхта, модел „Сан Лоренцо“ SX76

Тузарската яхта на 63-годишния мултимилионер е пристигнала само преди три седмици в Бургас от фирмата производител от Флоренция, а Николай Събев е заплатил за плавателното бижу малко над 5 милиона евро, пише в. „Уикенд“.

Близки до боса на най-голямата куриерска фирма в България разкриват, че той е чакал почти 2 години да бъде произведена яхтата му в Италия, тъй като е искал да бъде първи собственик.

Тузарската лодка на Събев е с дължина от 23,75 метра, широка е 6,60 метра и разполага с 4 каюти – две двойни и две единични, които могат да поберат 10 пасажери. Екипажът на яхтата е съставен от четирима човека – капитан, помощник-капитан, готвач и стюард.

Лодката е задвижвана от два мощни двигателя „Волво“ и може да развие скорост в морето до 16 възела (около 30 км). Разходът й на гориво е 250 литра на час при максимална скорост.

Баровската 24-метрова лодка на Николай Събев обаче няма да събира одобрителните погледи на туристите в Созопол, където той притежава морска резиденция в местността Буджака.

