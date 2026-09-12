Гранд Каньон под вода: Над 20 души са в неизвестност след внезапен потоп
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
Следете всички новини, анализи и коментари за Гранд Каньон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
Той е един от последните големи национални паркове в САЩ, който затваря
Eва Борисова, звездата от сериалите "Седем часа разлика" и "Връзки", току-що се завърна от Гранд каньон. Актрисата, която се прочу и с успешния си биз...
Звездата на "Лудогорец" Клаудиу Кешеру прекара повече от добре почивката си. Националът на Румъния заедно с колегата си Ади Попа и техните жени посети...
Ню Йорк. Едни от най-известните национални паркове и забележителности в САЩ - Статуята на свободата и Гранд каньон, Планината Ръшмор, ще бъдат отворен...
Наричат Ник Уаленда "Краля на ходенето по тънко въже". На 24 юни професионалният каскадьор осъществява голямата си мечта - да премине над Гранд каньон...
Ник Валенда, познат още като „Кралят на ходенето по тънко въже", записа името си в историята, след като стана първият човек, който премина над Гранд К...