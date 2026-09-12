Най-малко 8 са мъртви, 18 се издирват след трагедията край Кипър
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
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На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Японската брегова охрана съобщи за ракетата
Гърция залови мигранти в лодка
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел участва в пленарния дебат за създаване на Европейска система за гранична ох...
Служители на бреговата охрана на Гърция не са пробвали умишлено да потопят лодката с бежанци, за която писаха турски медии. Това съобщиха от посолство...
Гръцката брегова охрана пука нарочно лодки с бежанци, за да могат да се удавят. Това съобщиха турски медии, разпространявайки видео от 12 ноември. То...
Бреговата охрана на САЩ за последните 10 месеца в Тихия океан край бреговете на Северна и Южна Америка е конфискувала 54 тона кокаин, чиято стойност н...
Маями. Кубинец, опитал да прекоси със сърф Флоридския пролив, за да стигне до САЩ, бе спасен след прекарани четири дни в открито море, съобщи америк...
Руската брегова охрана е нахлула на борда на кораб на "Грийнпийс" по време на протест срещу добива на петрол в Арктика, предаде АП. "Грийнпийс" смята...
Пекин. Четири кораба от китайската брегова охрана навлязоха в спорни териториални води около четири острова, които са под контрола на Япония, но Китай...