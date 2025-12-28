Транспортен хаос на Балканите! Гръцките фермери диктуват движението

И днес в Гърция има затворени пътища заради продължаващите протести на фермерите. Блокадите се заобикалят по обходни маршрути, но ситуацията остава напрегната, особено за тежкотоварния трафик.

След възобновяването на ефективните протести вчера бе въведена нова блокада за тировете на два от граничните пунктове с България. Земеделците заявиха, че блокадите няма да бъдат прекратени и днес, като действията им ще продължат с пълна сила.

На граничните пунктове при Промахон и при Евзони периодично ще бъде спирано движението на товарни автомобили за около четири часа. Леките коли преминават, но при засилен трафик се образуват колони.

В района от Александруполис към Солун са разположени десетки трактори край пътното платно. По програмата на протестиращите днес се предвижда символично блокиране на движението за около един час.

Междувременно трактори са блокирали на три места магистралата Солун-Атина, като на този етап е осигурена възможност за преминаване по обходни маршрути, но с удължено време за пътуване.

Протестиращите фермери заявяват, че очакват преди Нова година правителството да приеме исканията им, за да се оттеглят от пътищата. Те подчертават, че дори при започване на преговори тракторите ще останат на позициите си до постигане на пълно решение.

В навечерието на новогодишните празници земеделците уверяват, че ще гарантират свободно пътуване по основните пътни артерии. За днес се очаква официално изявление на гръцкото правителство по кризисната ситуация.

