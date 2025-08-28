Ердоган даде сериозна надежда на Зеленски. Решението

Турският президент Реджеп Ердоган е заявил по време на телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски,

че заедно с установяването на мир между Русия и Украйна Турция ще продължи да допринася за сигурността на Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

В телефонния разговор Ердоган е отбелязал също така, че Турция продължава усилията си за постигане на траен мир и че е проследил внимателно срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленскив Аляска, както и срещата на американския президент със Зеленски и европейските лидери в Белия дом, пише БТА.

„Ердоган е отбелязал, че е възможно да бъде намерено справедливо решение за войната между Русия и Украйна, както и че преговорите между двете страни трябва да продължат усилено, а Турция е готова да направи всичко по силите си за осъществяването на контакти, които биха проправили пътя към мира", пише в официалното съобщение.

Турският президент е поздравил Зеленски по случай Деня на независимостта на Украйна, който страната отбеляза на 24 август.

