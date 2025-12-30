В този наш град цените на имотите напълно полудяха

Сред големите градове на страната жилищата ново строителство са поскъпнали най-много във Варна - с 18,4% за година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). При старото строителство най-голямото покачване на цените е в Стара Загора - с 24,5 на сто.

Варна запазва първото място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класацията за най-бързо общо поскъпване на жилищата през третото тримесечие на годината. Морската столица две поредни тримесечия е начело на класацията след като преди това първото място беше за Русе. Преди това начело на класацията отново беше Варна, а преди това беше Стара Загора. През третото тримесечие на годината цените на апартаментите и къщите във Варна са с 19% по-високи спрямо същия период на миналата година.

Поскъпването на новото строителство във Варна е с 18,4% за година, а повишението на цените на старото строителство е с 18,8%. Тези данни на НСИ не включват продажбите в курортни комплекси. Варна е градът с най-малка разлика между движението на цените на ново и старо строителство. Което показва, че има голямо търсене и на двата типа апартаменти, пише в. "Труд".

Поскъпването на имотите в останалите пет големи града с над 120 хил. жители също е значително. Покачването на цените на жилищата в София и Стара Загора, както и в Пловдив и Русе е много близко. Това показва, че търсенето на имоти е много активно във всички големи градове на страната.

На второ място по общо поскъпване на къщите и апартаментите е Стара Загора с ръст от 16,8% за година. Второто място на града се дължи на повишението на цените на старите апартаменти с 24,5%, докато при новото строителство няма съществени промени. Стара Загора е градът с най-голяма разлика между движението на цените на новото и старото строителство.

На трето място след Варна и Стара Загора по общо покачване на цените на жилищата е София с 16,2% за година, показват данните на НСИ.

