Филиз Хюсменова и Валентин Тончев пренесоха духа на Франция в парламента
Уникални изпълнения на ученици и студенти огласиха Народното събрание
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Уникални изпълнения на ученици и студенти огласиха Народното събрание
Карикатурите на български и белгийски художници са подредени в сградата на местния парламент
Жан-Бернар Помие, Светлин Русев и Атанас Кръстев в един изключителeн концерт по случай празника – този четвъртък в зала „България" На 17 март Софийск...
София. Две столични улици бяха тържествено именувани „Улица на Франкофонията" и „Леополд Седар Сенгор" по инициатива на Министерството на външните раб...