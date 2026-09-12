Как да предпазим кожата си през горещините на лятото
Дерматолог разкрива кои навици водят до изгаряния, пигментации и загуба на еластичност
Следете всички новини, анализи и коментари за Дерматолог. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дерматолог разкрива кои навици водят до изгаряния, пигментации и загуба на еластичност
Струва си да разберем къде е границата между хигиената и вредата
Атопичният дерматит е заболяване, което може да се появи на всякаква възраст
Почина дерматологът д-р Десислава Бъклова
Козметиката не е достатъчна, за да изглеждаме и да се чувстваме добре
На 14 май, сряда, в Центъра по алергология и дерматология в медицински комплекс „Пълмед“ - Пловдив под ръководството на доц. д-р Румяна Янкова, дм,...
През лятото не бива да се използват продукти на базата на третиноин
Много е важно да познаваме индивидуално кожата си
И тази година „Пълмед“ - Пловдив се включва в европейската кампания Евромеланома 2024 за безплатни прегледи за рак на кожата. В Сектора по алергология...
Софийската вода е мека и децата с атопичен дерматит могат да бъдат къпани ежедневно
Изтъкнатият дерматолог и алерголог доц. д-р Румяна Янкова ще ръководи провеждането на XV Национална кампания за диагностика и профилактика на кожни ал...
Връзката между рака на кожата и прекомерното излагане на слънце вече е доказана
При децата, тя препоръчва носенето на шапки и минимална излагане на слънце
Странични реакции може да има и след ваксиниране - въпросът е в баланса полза риск
Проф. Христо Пимпирев е ръководител на всички български антарктически експедиции
Тя препоръчва охлаждащи компреси и кремове, а също и антихистамини
Цветовете заличават умората и вдигат адреналина Няма причина да сте в лошо настроение, защото слънцето грее и адреналинът се качва - ставате по-позит...
Д-р Златина Филипова не крие, че се включва активно в правене на кино и заради кариерата на сина си Симеон
Специалисти от университета на Хюстън, САЩ, са разработили приложение за смартфон, която успешно открива кожен рак. DermoScan заснема подозрителни ко...