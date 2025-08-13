Отиде си известен лекар от Варна

Почина дерматологът д-р Десислава Бъклова, съобщиха колегите й от Аджибадем Сити Клиник - Варна.

"Екипът ни изразява своята признателност за годините прекрасна съвместна работа. Колегите ще запомнят нейната сърдечна усмивка, висок професионализъм и внимание към пациентите. Най-искрени съболезнования към близките!", се казва в съобщението на болничното заведение.

Поклонението ще е в четвъртък, 14 август в църквата "Свети великомъченик Прокопий Варненски" от 11.30 часа.

