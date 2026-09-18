Последни дни с топло време, идва рязък обрат

Лятото все още ще напомня за себе си през уикенда, но в началото на следващата седмица времето рязко ще се промени. Температурите ще достигат до 32°, преди хладен въздух от северозапад да нахлуе над страната.

В петък сутрин на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9° и 14°, а в София – около 10°. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността временно ще се увеличи, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще достигнат между 26° и 31°, в столицата – около 27°.

По Черноморието сутринта също ще има ниска облачност или мъгла на места, но през деня ще преобладава слънчево време. Температурите ще са между 24° и 26°. Морската вода остава приятна – 23°-24°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. На 1200 метра максималната температура ще е около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

Уикендът носи последни летни градуси

В събота времето ще остане предимно слънчево. Около и след обяд облачността временно ще се увеличава, по-значително над планините в Западна България, където на отделни места е възможно да превали за кратко.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°, а минималните – между 12° и 17°.

В неделя слънцето също ще преобладава, но над западната половина на страната облачността ще се увеличава. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат слабо.

Рязък обрат в началото на седмицата

Съществената промяна ще настъпи в началото на следващата седмица. С ориентирането и усилването на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, а с нея ще дойдат и валежите от дъжд.

На места дъждът временно ще бъде интензивен и ще бъде придружен от гръмотевици, най-вече в Западна и Централна Северна България. Има повишена вероятност валежите да бъдат значителни по количество.

Вторник идва с дъжд и до 20°

Във вторник, 22 септември, времето ще бъде облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на места значителни. Застудяването ще продължи и максималните температури в повечето райони ще останат между 15° и 20°.

След летните 30-ина градуса през уикенда, началото на новата седмица ще донесе осезаемо по-хладно и дъждовно време.