Честит рожден ден на Атидже Вели

Рожден ден днес празнува народният представител от ДПС Атидже Алиева-Вели. Опитен политик и експерт в земеделието, тя е един от водещите специалисти в сферата на европейското финансиране и аграрния сектор. "Стандарт" й пожелава вдъхновение в социалните каузи, много лично щастие, непоклатимо здраве и безкрайни успехи!

Да почерпят още:

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Д-р Елена Кирчева, дипломат, основател и генерален секретар на Виенски икономически форум

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Проф. Иван Чалъков, социолог

О.з.ген. Богомил Бонев, политик, бивш министър на вътрешните работи

Анелия Луцинова, актриса

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