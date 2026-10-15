Край на тревогите за цената на олиото

Добра новина за българските домакинства - няма основания да се очаква поскъпване на слънчогледовото олио. Въпреки колебанията в цените на много хранителни продукти, една от най-употребяваните стоки в кухнята се очаква да запази сравнително ниските си ценови равнища. Причината е отличната реколта от слънчоглед както у нас, така и в други държави производителки. Уверението дойде от председателя на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев в интервю за Радио ФОКУС.

Защо не се очаква поскъпване

„Няма основание за притеснение, че олиото ще поскъпне. Тази година реколтите от слънчоглед и в България, и в другите страни са много добри. Качеството на слънчогледа също е високо“, заяви Янев.

По думите му олиото е сред хранителните продукти, чиито цени се движат сравнително спокойно. Доброто производство на суровината не създава предпоставки за рязко увеличение на цените.

Браншовият представител посочи и конкретни числа, които обясняват оптимистичната му прогноза. Годишното потребление на слънчогледово олио в България е между 100 000 и 120 000 тона. За производството на тези количества са необходими приблизително 300 000 тона слънчоглед.

В същото време очакванията за тазгодишната реколта са за над 2,5 милиона тона слънчоглед. Това означава, че прогнозираното производство значително надхвърля необходимите количества суровина за задоволяване на вътрешното потребление на олио.

Има ли проблем с качеството?

Яни Янев успокои потребителите и по отношение на качеството на растителните масла. Според него процесите на рафиниране и бутилиране се извършват при строг контрол, който гарантира спазването на производствените изисквания.

Той уточни, че голяма част от произведеното в България слънчогледово масло се изнася в нерафиниран вид. Независимо дали продукцията е предназначена за българския пазар или за износ, производителите трябва да отговарят на все по-високи стандарти.

„Искам да гарантирам, че поне за рафинираното олио, което стига до потребителя - няма проблем“, подчерта председателят на сдружението.