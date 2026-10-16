Царска туршия с царска цена? Ето сметката за зимнината

Есента дойде, бурканите излязоха от мазетата, а големият въпрос отново е колко ще ни струва домашната зимнина. Оказва се, че царската туршия вече не е съвсем евтино удоволствие, но пък лютеницата и киселите краставички дават надежда на пестеливите домакинства. Проверка на Женския пазар в София показва сериозни разлики между цените на зеленчуците, като някои продукти са доста изгодни, а други могат бързо да изпразнят портфейла. И тази година най-добрата рецепта за зимнина започва не от кухнята, а от внимателното пазаруване.

Колко излиза килограм царска туршия

Камбите, карфиолът, морковите и зелето са четирите основни продукта за любимата царска туршия. Точно те обаче показват колко различно може да излезе сметката за едни и същи буркани.

На Женския пазар червените камби струват около 2 евро за килограм, карфиолът върви между 2,50 и 3 евро, а морковите са приблизително 1,50 евро. Най-изгодно е зелето, което се продава за 60-80 евроцента за килограм.

Ако се използват равни количества от четирите зеленчука, сметката показва средна цена от около 1,75 евро за килограм. След добавянето на оцет, сол, захар и подправки тя достига приблизително 2 евро.

Това обаче не е окончателната стойност. В нея не влизат бурканите, капачките, водата, електричеството и трудът по приготвянето.

„Особено карфиолът е с безумна цена. Три евро за килограм е прекалено много“, оплаква се купувачка пред НоваНюз.

Голямото спасение са чушките

Добрата новина за любителите на домашната лютеница е, че чушките могат да бъдат намерени на значително по-поносими цени.

На отделни сергии зелените чушки струват около 80 евроцента за килограм, а червените се продават между 1,20 и 1,50 евро. Търговец предлага подходящи за лютеница чушки и за 1,60 евро.

„За лютеница вече е по-евтино. Чушките са доста по-евтини. Перфектната чушка при мен е 1,60 евро“, обяснява продавач.

Според търговците през тази есен лютеницата, кьопоолуто и киселите краставички могат да се окажат по-бюджетен избор от някои видове смесена туршия. Корнишоните се предлагат за около 2,60 евро за килограм, а цената на камбите според качеството достига 2,50 евро.

Практичният извод е, че изборът на рецепта може да бъде съобразен с най-изгодните зеленчуци в конкретния ден. При по-евтини чушки например е по-разумно да се приготви повече лютеница, отколкото скъпа царска туршия.

Домашна или готова? Българите вече се замислят

Въпреки че домашната зимнина остава традиция за много семейства, все повече потребители пресмятат дали усилието си заслужава финансово.

„Напоследък предпочитам да си купя готова туршия. Погледнато реално, излиза по-евтино“, признава жена на пазара.

Други обаче не биха заменили вкуса на домашно приготвените буркани. Една от купувачките разказва, че вече е смляла домати, изпекла е чушки и е консервирала зелен фасул, а сега се готви да прави и сурова туршия.

За традиционната марината тя използва вода, оцет, черен пипер, сол и захар, които се кипват преди приготвянето на бурканите. Точните пропорции и правилната обработка обаче зависят от рецептата и са важни за безопасното съхранение на зимнината.

Еврото влезе и в бурканите

Първият сезон на зимнината след въвеждането на еврото предизвиква и противоречиви оценки за цените.

Едни купувачи са категорични, че консервирането излиза многократно по-скъпо. Други търговци твърдят, че цените не са се променили драстично и дори посочват периоди, когато камбите падат до 1,20 евро, а корнишоните - до 1,60 евро.

Недоволство обаче също не липсва. „Взеха ни левчето, дадоха ни еврото и от едно стана две. Всичко стана по две“, коментира продавач. Това е неговата лична оценка, а не установено общо поскъпване.

На пазара вече се търсят и сезонни плодове за сладка и компоти. Крушите например достигат около 2,50 евро за килограм, а купувачите все по-внимателно преценяват какво количество могат да си позволят.

Търговците очакват до десетина дни да започне и по-активното търсене на зеле, когато много домакинства традиционно се захващат със следващата голяма задача - киселото зеле за зимата.

А дотогава правилото е просто: който сравнява цените и избира сезонните предложения, има по-голям шанс да напълни мазето, без да изпразни семейния бюджет.