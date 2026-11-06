Ценови шок в България! Храните поскъпнаха с над 50% за пет години
Страната ни е сред най-силно засегнатите в Европа, а новото поскъпване на енергията създава допълнителен натиск върху семейните бюджети
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Страната ни е сред най-силно засегнатите в Европа, а новото поскъпване на енергията създава допълнителен натиск върху семейните бюджети
Той ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на титуляр
Пет години зад решетките ще лежи касиерка, присвоила 5 000 лева, реши съдът в Бургас. Между 2005 и 2007 година подсъдимата работела като секретар-кас...