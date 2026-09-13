София и Белград отварят нова врата, Калотина ще има дубльор
Проектът е получил положително становище от Европейската комисия, а техническите детайли ще се уточняват от експерти
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Проектът е получил положително становище от Европейската комисия, а техническите детайли ще се уточняват от експерти
Подписваме Спогодба за трудова миграция
Открити са документи за съмнителна спогодба
София. Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена спогодба на България и Катар в областта на регулиране на трудовата миграция. Това съо...
София. Дейностите по рамковата спогодба между България и Северна Корея, която вчера страната ни утвърди да подпише, са доста ограничени. Това съобщи в...
Женева. Историческо съгласие между Иран и шест световни сили бе постигнато тази нощ в Женева, съобщиха световните медии. Техеран ще ограничи ядрената...