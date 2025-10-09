Експерти призовават за по-активна превенция

В Шумен към момента няма заведени дела, свързани с наранени деца в интернет пространството. Това съобщи съдия Мирослав Марков, председател на Районен съд – Шумен по време на дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се проведе в Шумен.

По думите му, учениците от 11. и 12. клас вече са добре запознати с рисковете в онлайн средата – както в социалните мрежи, така и в други интернет платформи.

„Вероятно има единични случаи, които не стигат до прокуратурата и съда, но те са изключение“, уточни съдия Марков.

Въпреки ниския брой случаи, той подчерта, че превенцията остава изключително важна:

„Децата прекарват голяма част от времето си онлайн. Надявам се и занапред да няма случаи на кибертормоз, но е важно обществото да бъде отговорно и да направи необходимото.“

Районният прокурор на Шумен Любомир Георгиев също изтъкна необходимостта от законодателни промени, които да отговорят на новите реалности в дигиталната среда.

„Нашето законодателство е леко остаряло. Надявам се да бъдат въведени актуални законови промени, свързани с киберпрестъпленията“, заяви Георгиев.

Той допълни, че наказателната репресия у нас е съпоставима с тази в останалите страни от ЕС, а санкциите за педофилия по българския Наказателен кодекс са сериозни. Според него обаче по-масовите форми на онлайн тормоз – като заплахи, обиди и агресивно поведение в мрежата – не бива да се подценяват.

„Кибертормозът не се изчерпва само със сексуален натиск. В интернет се отправят множество заплахи и обиди, които не трябва да се пренебрегват“, подчерта прокурорът и настоя за провеждане на обучителни програми в училищата, насочени към разпознаване и предотвратяване на кибертормоз.

Комисар Веселин Захариев от ОДМВР – Шумен представи тревожни данни от статистиката на МВР. Според тях 40% от децата поне веднъж са общували с непознати в интернет, а на 39% им е бил откраднат профил, без 68% от родителите да знаят за това.

Сред основните онлайн предизвикателства той посочи рисковото поведение в социалните мрежи – публикуване на опасни селфита, участие в агресивни или животозастрашаващи „предизвикателства“, както и поглъщане на опасни вещества. Захариев алармира и за зачестили случаи на кражба на лични данни чрез онлайн игри, при които децата въвеждат банковите данни на родителите си, привлечени от „бонус точки“ или виртуални награди.

Друг сериозен проблем е размяната на интимни снимки между деца на възраст 10–15 години, която често води до изнудване и заплахи.

„Най-голямата опасност остава онлайн педофилията – започва с комуникация в социалните мрежи, преминава в обмен на голи снимки и завършва с изнудване“, предупреди комисар Захариев. По негови думи, педофилите най-често атакуват деца на възраст между 7 и 10 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com