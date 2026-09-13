Ракът на гърдата поразява все по-млади жени в България
Болестта остава водеща причина за смъртност, а експертите настояват за редовни профилактични прегледи и ранна диагностика
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Болестта остава водеща причина за смъртност, а експертите настояват за редовни профилактични прегледи и ранна диагностика
С три локации за безплатни прегледи и послание „Предай нататък“
Едва 13,5% от българските жени посочват, че са добре запознати със заболяването рак на гърдата
Благотворителната инициатива е насочена към слабонаселени и отдалечени райони в 5 области на България - Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас
Може да помогне за намаляване растежа на тумора
Мотивът е, че лекарството, което се изписва безплатно, е само за жени
Това съобщи Асошиейтед прес.
Розовата серия на Avon е цяла съкровищница от разнообразни и полезни продукти
Това сподели столичният кмет Йорданка Фандъкова
Тя ще дари своя „Медал на победата“ на Фондация „Победи рака"
Отровата на медоносната европейска пчела е „удивително ефективна”
Някои от дамските артикули били подписани от знаменитости като Джон Кюсак, Кийфър Съдърланд и Хълк Хоган
При консумиращите лук и чесън рискът от рак на гърдата е 67% по-малък
За седма поредна година столичната Първа АГ болница "Света София" инициира кампания за безплатни прегледи
В Южния парк представители на 20 държави бягаха в подкрепа на жените с рак на гърдата
Красавицата участва в кампания за борба срещу рака на гърдата
Световен месец за борба с коварното заболяване В десет болници в София и Варна преглеждат безплатно Мъжете също страдат от рак на гърдата. У нас вся...
Кампанията „От любов към живота" направи най-голямата прегръдка в подкрепа на жените с коварната болест Обединени от желанието да покажат своята подк...
Онкоболните ограничават драстично менюто си, което е грешка, казва диетологът д-р Анна Йорданова Важно ли е онкоболните да спазват определен хранител...
Омбудсманът Мая Манолова се присъедини към стотиците жени, които се включиха в кампанията „Прегърни ме! От любов към живота" и Похода срещу рака на гъ...