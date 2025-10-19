Отбелязваме Деня на българския лекар

В деня, в който България почита паметта на своя небесен закрилник Св. Йоан Рилски Чудотворец, лекарите също отбелязват своя професионален празник.

Денят на българския лекар се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избра Рилския светец за покровител на медиците.

Днес празникът е повод едновременно за признателност и за размисъл върху предизвикателствата в системата на здравеопазването.

Лекарите в България – цифри, признание и послание към младите

Призът „Лекар на годината 2025“ ще бъде връчен утре на официална церемония, с което традиционно ще бъдат отличени най-добрите представители на медицинската общност. Миналогодишната носителка на отличието, проф. Мария Токмакова, отправи емоционален апел младите лекари да останат и да се реализират в България.

По данни от Националната здравно-информационна система, цитирани от Българския лекарски съюз, лекарите в страната са 34 247. От тях 23 846 имат специалност, като най-много са специалистите по „Вътрешни болести“ – 4366, а най-малко – в областта на „Медицинска педагогика“ – едва един. Общопрактикуващите лекари у нас са 3741, а най-малко от тях – само 42 – работят в област Търговище.

Законодателни промени и конгрес на лекарския съюз

Преди дни Българският лекарски съюз внесе серия от предложения за промени в законодателството, които според организацията отразяват реалните нужди и трудности, с които медиците се сблъскват ежедневно. От съсловната организация подчертават, че реформите, които предлагат, са ключови за усъвършенстването на здравната система и имат за цел да подобрят условията на труд на лекарите, както и качеството на медицинската помощ за пациентите.

В края на месеца – между 31 октомври и 2 ноември – в курорта „Св. св. Константин и Елена“ ще се проведе Седмият конгрес на Българския лекарски съюз. Темата на форума е „Политики в здравеопазването“, а събитието ще бъде с международно участие. Сред акцентите са правните и етичните аспекти на медицинските грижи, продължаващото медицинско обучение, трансплантациите и донорството, както и управлението на здравната система в съсловен и институционален контекст.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com