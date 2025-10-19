Наше село с поликлиника-призрак! Пациентите останаха без доктор

В Аврен, само на няколко десетки километра от Варна, се случва абсурд – селото има реновирана поликлиника, но няма лекари.

Единственият личен лекар се е отказал още преди години,

а модерните кабинети сега стоят заключени.

Над 1500 жители на Аврен и околните села са принудени да пътуват километри за всяка рецепта, изследване или спешна помощ.

1500 души без лекар

„Много е трудно, защото се налага да се ходи до града. Има малки деца, има възрастни хора, които нямат коли”, разказва пред Нова телевизия Йорданка Люцканова, жителка на с. Аврен. За Мариана Димитрова пък всеки преглед е свързан с тревога и организация: „На всеки три месеца ходим при джипито за тримесечна рецепта. Не дай си Боже да се наложи нещо спешно. Трудно ни е. И превозът ни е труден.”

Младият баща Никола Стоянов вече се е примирил: „Или във Варна при личната, или в Синдел. Това е! Няма друг начин. И там си водим и детето, и във Варна. Свикваме. Няма как иначе.” За последно тук е имало личен лекар преди повече от три години.

Празни кабинети и напразни надежди

„В един момент госпожата, която обслужваше населението, каза, че ще си тръгва. Ние намерихме вариант за нов млад лекар, който да поеме съществуващата база пациенти, но тя тогава каза, че ще остане в местната поликлиника. Младият лекар си тръгна и тя след това си тръгна, и така останахме без лекар“, обяснява кметът на Аврен Емануил Манолов.

Кабинетите в сградата обаче са готови – ремонтирани, оборудвани и чакащи своя лекар. „Всеки може да заповяда. И затова ще използвам ефира на вашата телевизия, за да поканя всеки млад лекар, който иска да работи с нашето прекрасно население, да заповяда. Ще му осигурим възможно най-добрите условия за работа“, обещава Манолов. Засега обаче кандидати няма и поликлиниката остава символ на нереализирана грижа.

Нужни са държавни стимули за селата

„Моето наблюдение е, че все по-малко лекари искат да работят в селски райони. Всички искат да работят в града. Пациентите да ходят на място, на крака при тях — нещо, което е невъзможно“, казва кметът Манолов. По думите му, без държавен стимул положението в малките населени места ще продължи да се влошава.

„Трябва да има държавна политика - лекари, аптекари, зъболекари да работят и извън големите градове, тъй като населението и тук има спешна необходимост от тяхното присъствие“, допълва той.

А докато това се случи, хората в Аврен и съседните села не губят надежда. Поликлиниката е там - с бяла фасада и празни кабинети, чакаща някой млад лекар да отвори вратата и да върне здравето на това забравено от системата село.

