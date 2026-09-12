Дара похвали новите си съседи, те й носят диня (СНИМКИ)
Мегазвездата стана почетен гражданин на Аврен
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Мегазвездата стана почетен гражданин на Аврен
Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
Кабинетите блестят след ремонт, но вече три години няма кой да лекува хората
Не са ясни причините
50 деца от основните училища "Св. св. Кирил и Методий" в Странджево и "Михаил Христов" в Аврен проведоха дискусия за тормоза в училище. Проявата е във...
Крисия, Орлин Горанов и Мария-Магдалена са музикалните звезди, които утре на 27 септември ще поздравят жителите и гостите на Аврен по повод празника н...
Мъчителят на коня Уолтър от село Аврен, който беше откупен от евродепутата Емил Радев, отново влезе в полицейските хроники. Този път Петър Петров потр...
Кметът на крумовградското село Аврен Димитър Антонов благодари на ръководството на „Дънди Прешъс Металс Крумовград" от името на хората за помощта, коя...
Константин Иречек пише за някогашното римско шосе до Цариград, което е пресичало този край Константин Иречек в записките си „Пътуване по България" пи...
Аврен. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов и кандидатите за народни представит...
Варна. „Ще насочим усилия към възстановяването на европейските средства за България, които бяха спрени при управлението на кабинета „Орешарски". Ще ра...
Варна. Въпреки скромния си бюджет, варненската община Аврен плаща на студентите си да учат. Всъщност от местната хазна се поемат семестриалните такси...