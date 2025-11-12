На фокус в парламента в сряда - здравето и екопроблеми

Парламентът ще обсъди днес на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Наред с това народните представители ще разгледат и изменения в Закона за здравното осигуряване, които се очаква да предизвикат оживен дебат.

Законодателни инициативи

Измененията в закона за енергийната ефективност са внесени от Павела Митова („Има такъв народ“), Драгомир Стойнев (БСП-Обединена левица), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и Станислав Анастасов (ДПС-Ново начало). Проектът бе приет на първо четене на 31 октомври тази година. С промените се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“. Тази структура ще бъде основният финансов инструмент в подкрепа на сградния фонд в България.

Акцент върху здравното осигуряване

В програмата на парламента е заложено и второто четене на измененията в Закона за здравното осигуряване, както и промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Очаква се депутатите да обсъдят и на първо четене четири други законопроекта, свързани с НПК, внесени от представители на опозицията. Промените в здравното осигуряване са сред акцентите на седмицата, тъй като засягат основни параметри на публичното здравеопазване и начина на неговото финансиране.

Следващи стъпки в парламентарната седмица

В четвъртък се предвижда първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда – единият, внесен от Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители, а другият от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и негови колеги. В програмата са включени и първото четене на промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

За петък е предвиден блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите, отложен от миналата седмица, след който ще се проведе редовен парламентарен контрол.

