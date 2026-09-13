Какво плаща Здравната каса, ако се разболеете по време на почивка
Ако пътувате в чужбина, ви трябва европейска здравноосигурителна карта
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Ако пътувате в чужбина, ви трябва европейска здравноосигурителна карта
Промени в системите на НАП и въвеждането на еврото блокират плащанията
Основната последица за неосигурените е силно ограниченият достъп до медицински услуги
Ако човек се е върнал окончателно в България, здравното му осигуряване в друга европейска държава е приключило
От днес възстановяването на загубени здравни права ще струва почти двойно по-скъпо. Пациентите ще трябва да платят за последните 5, а не както досега...
Наближава крайният срок, в който може да възстановим здравните си права на по-ниска цена. До 23 декември българите, които не са плащали данък "здраве"...
Хората с прекъснати здравноосигурителни права имат 10 дни, за да ги възстановят двойно по-евтино. До 23 декември те могат да си платят вноските за пос...
От 2016 г. трябва да платим осигуровки за 60 месеца, за да се лекуваме безплатно Ако не сте плащали здравните си вноски и сте загубили възможността з...