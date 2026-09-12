Гришо проговори за България. Каза тъжната истина
Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
Следете всички новини, анализи и коментари за Демонстративен Мач. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
Срещата ще е на 2 март
Демонстративният мач ще е през март
"Роджър, ще се видим в залата. Вземи си ракетата и си вържи обувките, старче...", това шеговито предизвикателство отправя Григор Димитров към Федерер...
София. Топ тенисистът на България и 16-и в световна ранглиста Григор Димитров ще зарадва българските си почитатели в демонстративен мач в столицата. В...