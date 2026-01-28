Стара Загора ангажира млади хора с каузата за спасяване на човешки живот

В Международния младежки център - Стара Загора се проведе обучението „Посланици на безвъзмездното кръводаряване“, което събра активни и мотивирани млади хора, готови да застанат зад една от най-значимите хуманни каузи - даряването на кръв и спасяването на човешки живот.

По време на обучението участниците се запознаха със значението на безвъзмездното кръводаряване, обсъдиха реални казуси и често срещани митове, както и ролята на младите хора като носители на послания, които информират, мотивират и вдъхновяват обществото. Акцент беше поставен върху възможностите за реализиране на бъдещи инициативи и кампании, насочени към повишаване на информираността и насърчаване на доброволното кръводаряване.

Срещата премина в атмосфера на активен диалог и споделяне на идеи, като ясно показа, че младите хора в Стара Загора имат желание и потенциал да променят нагласите и да допринасят реално за каузи с обществено значение.

Специални благодарности бяха отправени към Надежда Сачанова и партньорите от Районния център по трансфузионна хематология - Стара Загора за експертната подкрепа, предоставената ценна информация и отдадеността към каузата на безвъзмездното кръводаряване.

