Животът е с предимство – отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата

Днес отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата-ден, посветен на общата ни отговорност за опазването на човешкия живот и здраве на пътя.



Инициативата обединява държавните институции, местната власт, гражданските организации, бизнеса, медиите и обществото около каузата за информираност за важността на отговорното поведение по пътищата.



Благодарение на активното партньорство между държавната и местната власт през последните години се наблюдава засилена ангажираност на общините към управлението на пътната безопасност.



Въпреки предизвикателствата съвместните усилия продължават да допринасят за развитието на устойчиви политики, насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Националният ден на безопасността на движението по пътищата е възможност да си припомним, че всеки ден правим избори, които могат да спасят човешки живот.



Община Казанлък призовава за отговорно поведение на водачите, пешеходците и пътниците, уважение към правилата за движение и взаимна толерантност.

Особено важен фактор е възпитаването на децата и младите хора в култура на безопасно поведение на пътя.



Формирането на правилни навици още от ранна възраст, подкрепено от родителите, образователната система и институциите, е ключов фактор за изграждането на отговорни участници в движението.



Националният ден на безопасността на движението по пътищата е ден на памет, отговорност и надежда. Заедно можем да изградим общество, в което животът винаги е с предимство.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com