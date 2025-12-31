Новогодишно приветствие на кмета на община Казанлък Галина Стоянова

Скъпи съграждани,

в навечерието на Новата 2026 година отправям към вас най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие.

Изпращаме година, изпълнена с предизвикателства, но и с безброй поводи, които ни доказаха, че когато сме единни, можем да градим по-добро бъдеще за нас и нашите деца.

Благодаря на всеки от вас, че е причината Казанлък да бъде това, което е- дом на активно и сплотено гражданско общество.

Нека Новата 2026 година бъде благословия и ни донесе здраве, сили и вяра!

Честита и благодатна Нова 2026 година!

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък





