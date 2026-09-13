Новогодишно приветствие на кмета на община Казанлък Галина Стоянова
Скъпи съграждани,в навечерието на Новата 2026 година отправям към вас най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие.Изпращаме година, изпълнен...
Следете всички новини, анализи и коментари за Приветствие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Скъпи съграждани,в навечерието на Новата 2026 година отправям към вас най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие.Изпращаме година, изпълнен...
Красимир Вълчев поздрави учителите, учените и културните дейци за Деня на народните будители
Приветствие към българите отправи министърът на труда и социалната политика
Българският комисар със специално приветствие към кампанията "Чудесата на България" и дипломатите у нас
Приветствие на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за Възкресение Христово
Седем пъти поред в Европа това говори за класа, категоричен е собственикът на клуба от Разград
Не съжалявам, че избрах съдбата, казва почетният председател на Движението
София. Атрактивният тандем 2Cellos ще зарадва българската публика на 9 декември в София с един изключителен концерт в Зала 1 на НДК. Лука Сулич и Степ...