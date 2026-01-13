Над 120 дела за противообществени прояви сред деца и младежи е разгледала Местната комисия в Казанлък

През 2025 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Казанлък е разгледала над 120 възпитателни дела срещу деца и младежи.

Данните показват, че най-често срещаните противообществени прояви са кражбите и агресивното поведение.

Над 20 от разгледаните дела са свързани с различни форми на кражби, а 15 случая засягат физическа и вербална агресия, включително сбивания и отправяне на заплахи. В повече от 10 преписки е установено увреждане на чуждо или обществено имущество, най-често в училищна или обществена среда.

Комисията е разгледала още 10 случая на противообществени прояви в училище, свързани със системни отсъствия и нарушаване на учебния процес. Регистрирани са и отделни случаи на хулиганско поведение на обществени места, управление на моторни превозни средства без правоспособност, както и употреба или притежание на наркотични вещества.

Почти всички възпитателни дела са приключили с налагане на възпитателни мерки. В 25 случая е наложено предупреждение, в 15 случая децата са поставени под възпитателен надзор на родител или настойник, а в 12 случая е възложена възпитателна работа на обществен възпитател.

Десет дела са приключили със задължаване за извинение на пострадалото лице, а в повече от 10 случая са приложени възпитателни програми, насочени към корекция на поведението и превенция на повторни прояви. Шест деца са настанени във възпитателна институция, като в редица преписки са комбинирани по две и повече мерки.

От Комисията отчитат, че при значителна част от младежите, спрямо които са наложени възпитателни мерки, не са регистрирани последващи противообществени прояви, а в училищата се наблюдава подобрение в поведението и посещаемостта.

Местната комисия се състои от 15 членове, определени със заповед на кмета на общината Галина Стоянова . В състава ѝ влизат представители на общинската администрация, дирекция „Социално подпомагане“, полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари и общественици. В заседанията участва и представител на районната прокуратура.

Към местната комисия в Казанлък работят шест обществени възпитатели, които осъществяват пряка възпитателна и превантивна работа с децата и техните семейства.

Основната цел на дейността на комисията е ранната намеса, превъзпитанието и ограничаването на рисковото поведение сред децата и младежите в общината.





