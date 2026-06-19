Кметът Стоянова: Музей „Искра“ отваря трезора на казанлъшката култура за столичани

„Историческият музей „Искра“ заема достойно място в българската култура и не отстъпва по значение на националните институции. В съкровищницата си той има още много експонати, които трябва да бъдат изложени за посетители“. Това заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова на откриването на изложбата „От трезора“ в София. От днес до 3 юли експозицията може да бъде видяна в едно от най-емблематичните пространства за отдих в центъра на столицата - градинката на „Кристал“.



Тя е по повод 125-годишнината на казанлъшкия музей и се организира със съдействието на Община Казанлък и Столична община. Сред акцентите на експозицията е Златната книга на музея, в която са записани впечатленията на някои от най-емблематичните фигури в българската литература, музика и обществен живот – Гео Милев, Стоян Заимов, Александър Стамболийски, проф. Богдан Филов, Дора Габе, Елисавета Багряна, проф. Панчо Владигеров, акад. Дечко Узунов и др. Показани са още свързани с античната история предмети, както и лични вещи на известни розопроизводители.



По думите на преподавателя в УНСС проф. Пенчо Пенчев това са богатства, които надхвърлят материалните и парични измерения. Директорът на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев допълни, че музей „Искра“ е сред първите културни институции, които са замислени и развивани като музеи и му пожела да пребъде във времето.





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