С грижа за бъдещето: 17 новородени получиха ваучери от Община Казанлък

С грижата си към най-малките жители и техните семейства, Община Казанлък продължава да утвърждава ангажимента си към бъдещето на общността и подкрепата за младите родители – политика, провеждана последователно от кмета на общината Галина Стоянова.



През месец декември бяха раздадени общо 17 ваучера на новородени деца. От тях 8 са момичета и 9 – момчета.

Ваучерите бяха връчени от заместник-кмета на община Казанлък Сребра Касева, като жест на внимание и подкрепа към семействата в първите месеци от отглеждането на децата им.



Община Казанлък ще продължи да прилага активни социални политики, насочени към подобряване качеството на живот и подкрепа на младите родители.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com